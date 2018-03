Integratsiooni Sihtasutuse kaks konkurssi rahvusvähemuste kultuuriseltside tegevuse ning sündmuste toetuseks lõppesid järgmiste tulemustega:

Tegevustoetust aastateks 2018-2020 eraldati 258 rahvusvähemuse kultuuriseltsile (18 katusorganisatsiooni kaudu) ühtekokku 433 260 eurot.

Rahvuskultuuriühingute projektidest valiti välja 16, mida toetatakse kokku 80860 euroga.

Integratsiooni Sihtasutuse partnerlussuhete valdkonnajuhi Kristina Pirgopi sõnul on rahvuskultuuriseltside toetamine olnud Eestile oluline 90ndate algusest.

„Tegevustoetus aitab rahvusvähemustel oma kultuuri viljeleda, identiteeti hoida ja meie kultuurimaastikku rikastada. Tahame, et Eesti elanikud tunneksid, et meie riigis on kohta erinevatele kultuuridele,“ lausus Pirgop.



Rahvusvähemuste kultuuriühingute projektikonkursile laekus kokku 82 taotlust. Välja valitud 16 projekti seas on mitmed juba tuntud festivalid nagu „Multikultuurne Pärnu”, XV vähemusrahvuste kultuurifestival "Rahvuskultuuride loomepada" Jõhvis, Idamaa rahvaste kevadfestival Novruz Bajramõ Tallinnas, ukraina kultuuri rahvusvaheline laste-noorte festival "Kvitõ Ukrainy" ning rahvusvaheline vaimuliku muusika festival Mustvees.



Lisaks festivalidele saavad toetust ka muud sündmused. Välja võiks tuua näiteks Eestimaa Rahvuste Ühenduse mitmekesise kultuuriprogrammiga Etnolaada ja Sihtasutuse Eesti Vabaõhumuuseumi näituse ja haridusprogrammi "Kes me oleme? Portreelood Eestis elavatest rahvustest" ning Läti kultuuripäevad Eestis Läti 100 auks.



Rahvusvähemuste kultuuriseltside katusorganisatsioonide tegevustoetuste eraldamisel lähtutakse kolmeaastasest perioodist, et organisatsioonid saaks pikemalt planeerida oma arengut ja tulevikku. Tegevustoetusi rahastab Kultuuriministeerium. Eelmisel kolmeaastasel perioodil toetati 16 rahvusvähemuste kultuuriseltside katusorganisatsiooni ja nende liikmeid (231 rahvusvähemuste kultuuriseltsi).