Ärimees Hubert Hirve advokaat taotles esmaspäeval Tallinna ringkonnakohtus oma kaitsealuse vahi alt vabastamist Eesti mõistes väga suure kautsjoni vastu.

Vandeadvokaat Sven Sillar ütles Õhtulehe ajakirjanikule, et ta soovib kaitsealuse vabastamist kautsjoni eest, kuna Hirve kahtlustatakse majanduskuritegudes ja nende toimepanijad pole ühiskonnale otseselt ohtlikud. Kautsjoni suurus võiks jääda ülemise piiri kanti, mida Eestis on määratud. "Summa on kohtu otsustada, aga see suurusjärk võiks olla 100 000 - 200 000 eurot," rääkis Sillar.

Senine rekordkautsjon pärineb 2005. aastast ning see oli kolm miljonit krooni ehk praegu kehtivas rahas umbes 192 000 eurot. See maksti Žan Glükmanni eest, kes tallab jälle kohturadu, seekord soodustuskelmusega seotud asjas.