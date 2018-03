Ärimees Hubert Hirve üle peetav kohtuistung kuulutati prokuröri taotlusel kinniseks. Hirve advokaat nõuab enda kaitsealuse vabastamist.

Hubert Hirve advokaat Sven Sillar ütles Õhtulehe ajakirjanikule, et ta taotleb kaitsealuse vabastamist kautsjoni vastu, kuna tegemist on majanduskuriteoga. Kautsjoni suurus võiks jääda ülemise piiri kanti, mida Eesti on määratud.

Senine rekordkautsjon pärineb 2005. aastast ning see oli kolm miljonit krooni

3miljonit krooni. See maksti Žan Glükmanni eest, kes tallab jälle kohturadu, seekord sooduskelmusega seotud asjas.

Keskkriminaalpolitsei pidas sel veebruaris kinni tuntud ärimehed Hubert Hirve ja Pavel Gammeri ning veel ligi kümme nendega seotud inimest. Kuriteos kahtlustatavatena peeti kinni ja kuulati üle enam kui kümme inimest ning otsiti läbi kahtlustatavate elu- ning töökohti peamiselt Tallinnas ja Harjumaal, aga ka mujal Eestis. Teadaolevalt kahtlustatakse kinnipeetuid kuritegelikku ühendusse kuulumises, ühenduse juhtimises kahtlustatakse Hirve ja Gammerit.

Väidetavalt sisaldab kahtlustus maksupettuste ja omastamise episoodi, kokku vähemalt üle miljoni euro, samuti üle kolme miljoni USA dollari väljapressimise katset ühelt ettevõtjalt. Riigiprokuratuuri teatel on kuritegelikul teel saadud tulu täpne suurus on väljaselgitamisel.