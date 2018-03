Rootsi välisminister Margot Wallström kutsus Põhja-Korea välisministri Ri Su Yongi Stockholmi, kirjutab Dagens Nyheter.

Rootsi on üks väheseid riike, kellel on Põhja-Koreas saatkond ja tõenäoliselt püütakse olla Ühendriikide presidendi Donald Trumpi ja Põhja-Korea liidri Kim Jong-uni kohtumise korraldamise vahetalitaja. Praegustel andmetel on tippkohtumine kavandatud maikuusse ja vähemalt Trump on selle tulemuste suhtes üsna optimistlik.