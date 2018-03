Elu teeb ootamatuid pöördeid, mistõttu võib juhtuda, et satud suhtesse kellegagi, kes varasemalt on oma partnerit petnud. Kas lõpetada suhe kohe? Või anda talle võimalus? Portaal Relationship Rules soovitab sellisel puhul esitada endale neli küsimust, et siis oma otsus teha. 1. Kuidas sa teada said, et su partner oma eksi pettis?

Kas ta tunnistas seda sulle ise? Kui jah, siis see on hea märk. See näitab, et ta tahab olla sinuga aus ja avatud. Kui avastasid selle aga ise, siis võib olla põhjust olla kahtlev.

2. Kas ta tunneb ja näitab välja, et kahetseb varasemalt tehtud otsuseid? Kui ta ei tunne end oma varasemas suhtes tehtud vigade tõttu kehvasti ega kahetse, et toona kallimat pettis, siis on see halb märk. Kui aga näitab üles kahetsust ja tunnistab, et ei pea taolist käitumist õigeks, siis on lootust. 3. Kas suudaksid teda usaldada ja julgeksid suhtega edasi liikuda? Mida ütleb su sisetunne? Instinktid ja intuitsioon on olulised! 4. Kas nad õppisid oma eksimusest?