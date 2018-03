Eile kirjutati poolele tuhandele inimesele, kes olid Salisburys pitsarestoranis Zizzi või pubis Bishop's Mill pisut varem, samal ajal või pärast seda, kui seal einestas ja napsitas endine Vene luuraja Sergei Skripal oma tütrega, ette ranged ohutusabinõud. Praegu kõrvaliste pilkude eest kõrge kattega varjatud Zizzist leiti salapärase ja väga ohtliku närvimürgi jälgi.

Õhtuleht, 9. märts 2018. (Õhtulehe arhiiv)

Suurbritannia tervishoiujuht professor Dame Sally Davies ütles ettekirjutisi kommenteerides küll, et oht haigestuda on väike ning teadaolevalt pole keegi neis toidukohtades haigestunud, kuid ärritas paljud Salisbury elanikud küsima: miks jagatakse hoiatust nii hilja. Neil poolel tuhandel inimesel, keda teati olevat Zizzist ja Bishop`s Millist läbi astunud palutakse kohe kõik seljas olnud riided pesumasinasse panna. Rõivad, mida ei tohi pesta, tuleb pakkida tihkelt suletud plastkotti ja hoida nii seni, kuni antakse lisajuhiseid. Mobiiltelefonid ja muud elektroonilised seadmed ning käekotid tuleb hoolega puhastada ja kasutatud vatt vms sulgeda platskotti, mille võib prügikasti visata. Ehted ja prillid tuleb pesta sooja vee ja puhastusvahendiga, kirjutavad tervishoiuametnikud ette lisades, et niiskus hävitab närvimürgi kiiresti.

Ootamatu ärritumine pitsarestoranis

Endine sõjaväeluure polkovnik Sergei Skripal (66), kelle väidetavalt värbas inglaste kasuks töötama endine Briti saatkonna I sekretär Tallinnas Pablo Miller, on endiselt kriitilises, kuid stabiilses seisus haiglas koos tütre Juliaga (33). Nad leiti kokkuvarisenult pargipingilt mitte kuigi kaugel pubist Bishop's Mill, kuhu Skripalid olid tormanud pärast ootamatut lahkumist Zizzist, kus veiniklaasidki jäid pooltühjalt lauale. Pealtnägijate sõnul läinud Skripal Zizzis WCsse ja sealt tulles käsutanud tütre viivitamatult lahkuma. Varem rahulikult käitunud mees olnud järsku ülimalt ärritunud ja skandaalitsenud arve pärast.