„Vaata, hobune! Ehtne elus hobune!“ karjatab keegi vene keeles mobiiltelefoniga tehtud videol. Nimelt ratsutas eelmisel nädalal ööl vastu neljapäeva nappides bikiinides naine valge hobuse seljas Miami Beachi Mokai Lounge'i ööklubisse, tekitades sellega külastajate hulgas paanika. Lõpuks suksu libastus ja langes põlvili põrandale. Naine kukkus maha ja hobune viidi külastajate hurraahüüete saatel välja.

Loomaarstid vaatasid looma läbi ja nentisid, et ta pole õnneks vigastatud. Politsei võttis loomakaitsejate tungival nõudmisel järgmisel päeval klubilt tegutsemislitsentsi. Lõbustuspaiga omanik Roman Jones ütles telekanali CBS Miami toimetusele, et ei teadnud turundusdirektori kavast hobune ja poolpaljas naine klubisse tuua midagi. „Lasin ta kohemaid lahti. Hobune ei saanud vigastada ja ma teen ametnikega, kes juhtunut uurivad, koostööd,“ kinnitas Jones.

Paraku polnud see sugugi esimene kord, kui klubisse toodi looma, et tõsta külastajate adrenaliinitaset. Nii on sinna taritud kaamel ja ratsanikuta hobune, kelle külgedele oli maalitud lõbustusasutuse reklaam.

Võimalik, et palgakompensatsioonita vallandatud turundusdirektor sai idee aastakümnete tagant. Nimelt viis Rolling Stonesi juhtfiguuri Mick Jaggeri toonane abikaasa Bianca 1977. aastal New Yorgi kuulsasse ööklubisse Studio 54 valge hobuse. Fotod sellest levisid välgukiirusel üle maailma. Toona ei tõstnud loomakaitsjad kisa. Praegu kahetseb loomade õiguste eest võitlev Bianca toonast tegu. Ta kirjutas mõni aasta eest Financial Timesile, et see oli rumal sammu. „Tulin sellele mõttele spontaanselt,“ meenutab Bianca. Hobune oli ööklubis lühikest aega.