Endine peaminister Andrus Ansip räägib, et kui tema valitsuse ajal aktsiise tõsteti, kooskõlastati aktsiisitõusud ka Läti ja Leedu peaministriga ning seetõttu ei tekkinud sellist piirikaubandust, nagu praegu on.

"Kui ikka näed, et otsus on vale, siis tuleb see ära parandada, mitte pea liiva sisse peita, mitte hakata näpuga näitama või süüdistama ajakirjandust ja kommunikatsiooni oma lollustes," avaldab Ansip Äripäevas enda arvamust.

Praegune olukord tahab Ansipi sõnul kiiret reageerimist: "Ei ole me nii rikkaks saanud, et võiksime oma raha sadade miljonite kaupa Lätti vedada. Need on majanduspoliitilised lollused, mitte kommunikatsioonivead. Alkoholi valdkond pole ainus, kus on rumalusi tehtud."