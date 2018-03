Nii mõnigi naine veedab unetuid öid, sest pole veendunud, et nende kallim on valmis end suhtele pühendama. Kas tegu on tõelise armastusega? Või lihtsalt lõbujanuga?!

Portaal Your Tango toob välja 11 märki, mis viitavad, et see mees ei hakka sind iial armastama!

1. Ta suhtleb sinuga vaid enda seatud tingimustel