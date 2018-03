Sel nädalal valmis Eesti sajandaks juubeliks keeleäpp Lemmad. Uus mobiilirakendus võimaldab hinnata eestikeelsete sõnade meeldivust. Kogutud häälte tulemusel selgub eestlaste lemmiksõna.

Rakendus põhineb Eesti Keele Instituudi andmebaasidel, kuhu on kokku kogutud üle 170 000 eestikeelse sõna. Äpiga on ühendatud nii Õigekeelsussõnaraamat, Eesti keele seletav sõnaraamat, Sünonüümisõnastik kui ka eestikeelne Vikipeedia.

“Inspiratsioon rakenduse kirjutamiseks tuli sõprade vahelisest arutelust eesti keele ilusamate sõnade üle,” selgitas üks arendajatest, Ekke Tõiv Uustalu. “Asja lähemalt uurides selgus, et meil on olemas mahukad eesti keele andmebaasid. Ja kuna 2018 on Eesti Vabariigi juubeliaasta, otsustasime kirjutada uue rakenduse, et tõsta esile eesti keele rikkust,” lisas Uustalu.

Ilusaima sõna valimiseks saab rakenduses anda sõnadele poolt- ja vastuhääli. Rahva lemmiksõnadest kujuneb reaalajas muutuv edetabel. Eesti keele sõprade lemmiksõna selgub jaanilaupäevaks, 23. juuniks.

Mobiilirakendust Lemmad saab alla laadida Androidi operatsioonisüsteemiga nutitelefonidele Google Play Store’ist ja Apple’i telefonidele App store’ist.