Us Weekly teatel on kokku-lahku armupaari Justin Bieberi ja Selena Gomezi suhe taas karile jooksnud.

Ajakirja allika kinnitusel sai noortele saatuslikuks Selena ema vastumeelsus eluvennast väimeespoja suhtes.

„Justini vanemad armastavad Selenat, aga Selena pere on ta väga keerulisse olukorda seadnud, sest nad ei usalda Justinit endiselt.“

Vahepeal kõikvõimalikke tempe teinud Justin paistab viimasel ajal küll maha rahunenud olevat ning koos Selenaga nähti teda korduvalt kirikus käimas. Kuid Selena ema tahab ilmselt, et mullu neerusiirdamise üle elanud tütar mõne vagurama ja usaldusväärsema kavaleri leiaks.

„Selena on kinnitanud, et Justin on muutunud, aga tema pere keeldub oma arvamust muutmast.“