78 aasta vanuses on surnud inglise menukirjanik Penny Vincenzi, kelle bestsellerid pakkusid meelelahutust miljonitele naistele.

Endine moeajakirjanik jõudis elu jooksul kirjutada 17 romaani ja kaks jutukogu ning tema teoseid müüdi The Telegraphi teatel maailmas üle seitsme miljoni eksemplari. Juba üheksa-aastaselt esimesed jutustused kirjutanud Vincenzi loomingust on eesti keeles ilmunud näiteks triloogia „Ajastu ahvatlused“, aga ka mitmeid teisi romaane.

Nelja tütre ema Vincenzi leinas valusalt oma abikaasat, kes 2009. aastal ajuvähiki suri. Kirjanik ise kannatas aastaid raske verehaiguse all, mis oleks ta 2013 äärepealt tapnud, kuid kirjutas siiski stoiliselt edasi. Kirjaniku viimane raamat „A Question of Trust“ („Usalduse küsimus“) avaldati mullu oktoobris. The Telegraphi andmeil valmistus Vincenzi kirjutama moeteemalist romaani, mille tegevus pidi hargnema 1960. aastail Biba-laadses moemajas.