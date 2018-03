Eramajades populaarne puitbrikett on otsakorral ja köetakse kõigega, mis kätte juhtub.

Viimaste aastate külmim veebruar, kus Eesti keskmine õhutemperatuur oli normist 2,4 kraadi madalam, tõstis peale küttehindade viimaste aastate kõrgeimaks Tallinna ja Tartu õhusaaste taseme, kirjutab Eesti Päevaleht. Kütteperioodi iseloomustab eelkõige õhu peenete osakeste (PM2.5) sisalduse suurenemine.

Eesti keskkonnauuringute keskuse õhukvaliteedi juhtimise osakonna juhataja Erik Teinemaa sõnul võib lihtsustatult öelda, et mida madalamale langeb temperatuur, seda kõrgem on saastetase, sest kütmine on siis maksimaalne.

Kuigi Tallinna välisõhu kvaliteeti seiravate jaamade tulemused pole Tartu omaga võrdlemiseks sobivad, näitavad Tartu Karlova linnaosa ja Tallinna Õismäe asumi seirejaamade tulemused, et eriti peenete osakeste hulk oli veebruari külmade ilmade ajal viimase nelja talve suurim.

