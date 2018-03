Vene julgeolekuküsimuste ekspert Mark Galeotti ei usu, et Venemaal on Balti riikides territoriaalseid ambitsioone.

"Arvan, et Putinil on igav ja ta on väsinud," rääkis Galeotti Eesti Päevalehele. "Ta ei taha enam eriti president olla. Ta isegi ei tee eriti presidendivalimiste kampaaniat ja laseb masinavärgil enda jaoks töö ära teha. Ilmselt tahaks Putin oma võimu üle anda välja valitud lojaalsele järeltulijale, kes ka põhiseaduse muudatustega tagaks Putinile kaitse ja senise elustiili."

Refereeritud artikli täistekst Eesti Päevalehes.