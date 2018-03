Leal seevastu väitis, et oli Gordoni baarist auto peale võtnud ning too oli teda sõidu ajal näkku löönud. Ühtlasi olevat Nick teda juustest kiskunud ning ähvardanud talle tappa anda, kui too peaks autot mõlkima.

Nick Gordon on tuntud Whitney Houstoni ebaametliku kasupojana ning hiljem tema tütre Bobbi Kristina elukaaslasena. Omaste väitel oli just Gordon süüdi Bobbi Kristina liiga varajases surmas - neiu leiti vannist teadvusetuna ning suri hiljem koomast virgumata. Houstoni sugulased on veendunud, et Gordon oli Bobbi Kristina kallal vägivaldne ning jootis talle enne uppumist mürgikokteili.