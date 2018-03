Putin andis 2014. aastal käsi reisilennuki allatulistamiseks, kuna tuli info, et selle pardal on pomm ning sihtmärgiks on Sotši olümpiamängude avatseremoonia.

Venemaa presidendi Vladimir Putini antud käsk tuli välja hiljuti avaldatud dokumentaalfilmist "Putin". President rääkis filmis, et sai Sotši olümpia turvalisuse eest vastutavatelt julgeolekuametnikelt kõne. Nood teavitasid, et Ukrainast Türki teel olnud reisilennuk on kaaperdatud ning kurjategijad nõuavad maandumist Sotšis. Ühel reisijal olevat olnud pomm.

Lennuki pardal oli 110 inimest, samas kui Sotši olümpiamängude avatseremooniat oli vaatama tulnud üle 40 000 inimese. Putin küsis julgeolekuametnikelt nõu. Nende jutu järgi tuleb taolistes olukordades käiku võtta hädaabiplaan ning lennuk alla tulistada. Putin käskis plaani jälgida.

Mõne minuti pärast sai Putin teise kõne, kus teada teavitati, et tegemist oli valehäirega. Selgus, et üks reisijatest oli olnud purjus ning tegelikult mingit ohtu ei olnud. Lennuk jätkas oma teekonda Türgi poole ning seda ei tulistatud alla.