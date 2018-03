Riigikohus arutab, kas uute apteekide asutamine ketiapteekide poolt kolimise sildi all on õiguspärane või mitte.



Kehtivate nõuete kohaselt peab apteegi omanikuks olema proviisor ja lisaks ei või apteek olla seotud hulgimüüjatega. Sellised piirangud kehtivad juba aastatest 2014 ja 2015 kõikidele avatavatele üldapteekidele. Riigikogu poolt vastu võetud piirangute eesmärk oli proviisorapteekide tegevuse soodustamine ja ravimite hulgimüüjate majanduslikest huvidest lähtuva tegevuse mõju vähendamine. Nii sooviti saavutada apteekri sõltumatus ja suurendada isiklikku vastutust apteegiteenuse osutamisel, selgitasid proviisorapteeke esindavad advokaadid Ants Nõmper ja Maret Kruus. Nendele apteekidele, mis olid olemas juba varasemalt, anti seadusega võimalus oma struktuur nõuetega vastavusse viia hiljemalt aastaks 2020.

„Need piirangud on tekitanud vaidlusi, kuna apteekidele tegevuslubasid väljastav Ravimiamet ja erinevad turuosalised mõistavad piiranguid ja eelkõige üleminekuaja tähendust erinevalt. Erinevatel seisukohtadel ollakse selles, milliseid õigusi 2020. aastani lubatud üleminekuaeg annab ja kas sel perioodil on lubatav ka piirangutele mittevastavate apteekide avamine nende asukoha muutmise teel,“ sõnas Kruus. „Ravimiameti hinnangul on apteekide “kolimine” õigustatud ning võimalik tegevusloa muutmise kaudu. Samas on selge, et näiteks Hiiumaalt Tallinnasse mingit “kolimist” reaalselt ei toimu ja tegemist on uue apteegi asutamisega.“

Nõmperi ja Kruusi kinnitusel on vaidlused tekkinud muuhulgas seetõttu, et piirangutele mittevastavaid apteeke on avatud (ehk nn kolitud) proviisorapteekide vahetuslähedusse, kahjustades sellega viimaste konkurentsiolukorda. „Majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse kohaselt on üsna ühemõtteliselt selge, et kaupleja asukoha muutmine nõuab uue tegevusloa väljaandmist ning seda ei saa lahendada tegevusloa muutmisega. Sisuliselt kasutatakse täna “kolimist” piirangutest möödahiilimiseks, kuna mitte proviisorile ettevõte seaduse järgi uut tegevusluba ei saaks.“

Nõmperi ja Kruusi sõnul ei toeta Ravimiameti praegune praktika kehtestatud piirangute eesmärki, soodustada proviisorapteekide tegevust ja seeläbi apteekri sõltumatust. „Hetkel Ravimiameti aktsepteeritud praktika kohaselt võivad proviisorapteegid sattuda ebasoodsasse konkurentsiolukorda, mis võib mõningatel juhtudel viia ka proviisorapteekide tegevuse lõpetamiseni, mis ei olnud seadusandja eesmärgiks. Riigikohus arutab teemat aprillikuus kohtuistungil.“