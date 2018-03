Sel nädalal said kaasaegsed töötingimused kaks viimast päästekomandot, ent päästeamet on mures, et uued hooned võivad tühjaks jääda. Päästjad on riigisektori kõige madalamat tasu saavad töötajad, mistõttu loobuvad paljud neist oma tööst," vahendas "Aktuaalne kaamera. Nädal.". Päästeamet soovib järgmise aasta riigieelarvest saada lisaraha, et päästjate palk jõuaks järele Eesti keskmisele palgale. Vastseliina päästekomando oli veel viimane häbiplekk päästekomandode seas, kuid nüüd on ka nendel meestel uus maja, mis on lausa nii uus, et need mehed, kes ERR-i ajakirjaniku saabudes valves on, on esimest ööd oma valvekorda tegemas.

Tiit, Andrus ja Reeno on päästjatena töötanud vastavalt 17, 24 ja 15 aastat. Nad on osa enam kui 1600 elukutselisest päästjast, kes igapäevaselt on vaikiva jõuna meie selja taga, reageerimaks kohe, kui neid vajame.

Peaasjalikult seisnebki päästja töö pidevas valmisolekus ja vajadusel kiiresti reageerimises. Selleks aga, et kõik õnnestuks, jälgitakse rutiinset päevakava, mille hulka kuulub varustuse kontroll. Lisaks sellele õppetöö teadmiste värskena hoidmiseks, varustuse ees hoolitsemine ja trenni tegemine. "On päevi, kus nüüd see töö füüsiliselt väga tappev pole, aga samas on ka ikkagi päevi, kus ikkagi sõna otseses mõttes sinu elu on ohus, et ega ta kerge pole ja selline pidevalt valmisolek ei ole ka kerge," tunnistas Vastseliina päästekomando pealik Aivar Lai. "Rängad juhtumid on, kui inimene on tulle jäänud ja on tules moondunud. Need on sellised ebameeldivamad," lisas päästja Tiit Ojaots. "Mida nagu tavainimest päästjast eristab on, siis tavainimene mõtleb, et kõik, mida sa näed, on nii jube ja kuidas sa seda suudad," märkis Vastseliina päästekomando meeskonnavanem Reeno Sikk.