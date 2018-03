Liivakarjäärist vabaneda soovinud omanikule lahket abi pakkunud ärimees palus abivajajal teha keskkonnaministri koduerakonna (IRL) toetuseks 50 000 euro suuruse annetuse, et saada karjääri müüki kiirendav kaeveluba. Kas sellega pandi toime kuritegu või oli see vaid kuri kavatsus, peab välja selgitama kohus.

Harju maakohtus algas eelmisel nädalal ettevõtja Udo Bachmanile (65) esitatud süüdistuse kohtulik uurimine. Riigiprokuratuur on esitanud praegu Soomes elavale Bachmanile süüdistuse suures ulatuses altkäemaksu andmisele kihutamises, selle vahenduse katses ja kelmuses.

Lühidalt süüdistatakse Bachmani selles, et nõustades aastatel 2015-2016 Lõuna-Eesti maaomaniku tütart 11 ha suuruse liiva- ja kruusakarjääri müümisel, rikkus ta seadusest tulenevat aususe kohustust ja pani toime ka kelmuse.

Süüdistust esindav riigiprokurör Marek Vahing palus kohult luba tavapäraselt pikemaks sissejuhatuseks. „Antud kriminaalsüüdistuse põhiküsimus on selles, kas Udo Bachmani tegevus piirdus vaid kuriteokavatsusega või on siin siiski tegemist karistusõigusliku piiri ületamisega, mis nõuab Bachmanni süüdimõistmist,“ arutles riiklik süüdistaja sissejuhatuses. „Olen Bachmanniga kohtunud ja vestelnud temaga poolteist tundi. Tundsin huvi, milline on tema seisukoht selles ajas.