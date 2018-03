Pühapäev on loodud lõbutsemiseks ja pidutsemiseks, toredate inimestega koos olemiseks, niisama lobisemiseks ja lõõpimiseks. Saad end tunda elusa ja õnnelikuna.

Üsnagi sobiv aeg selleks, et külastada vanema põlvkonna sugulasi või siis saada kokku lapsepõlvesõpradega. Vajad inimesi, kellega on ühiseid meenutusi.

Kaksikud

21. mai – 21. juuni

Õnneliku armusuhte arendamine nõuab hoolt ja püsivust. Kui soov pühenduda tuleb sinu otse sinu südamest, oled õigel teel. Tee nii, et ka kallim su head tahet märkaks.

Vähk

22. juuni – 22. juuli

Ilmselt veedad päeva kodus, tehes ettevalmistusi külaliste kutsumiseks – siis peab ju su kodu puhas ja õdus olema. Tahad armsaid sõpru väärikalt võõrustada.

Lõvi

23. juuli – 22. august

Oled omas elemendis, tunned suurt rõõmu inimeste keskel olemisest, ehid end silmatorkavate riietega ning võtad teravmeelselt sõna. Ehk saad tõesti aplausi osaliseks.

Neitsi

23. august – 22. september

Sind võib vallata soov mööda poode kolada. Märkad palju ilusaid asju, õnneks aitab praktiline meel sul valida kingitusi ja kaunistusi, mis on tõesti ka kvaliteetsed.

Kaalud

23. september – 23. oktoober

Keskendumisvõime on väga hea. Kui sul vaja veidike tööasjadega tegeleda, midagi õppida või mõni kirjatöö lõpuni teha, saad täna sellesse rahulikult süveneda.

Skorpion

24. oktoober – 21. november

Võiksid võtta aega selleks, et vaikselt endasse vaadata, sisemist tasakaalu tekitada. Hirmust üle saamiseks on selle olemasolu vaja esmalt tunnistada.

Ambur

22. november – 21. detsember

Hea on olla sõprade keskel, niisama lobiseda ja nalja visata. Tunne, et sind ümbritsevad kindlad inimesed, keda alati usalda võid, annab jõudu edasi astuda.

Kaljukits

22. detsember – 19. jaanuar

Kui tunned, et su positsioon tööl on kindel, suudad ka puhata ja lõõgastuda. Vastasel juhul valdab sind sisemine ärevus ja mõtted on uue töönädala juures.

Veevalaja

20. jaanuar – 18. veebruar

On üsnagi hea aeg väljasõiduks kuskil Eesti teises otsas elavate sõprade juurde. Võiksid tegeleda ka kevad- või isegi juba suvepuhkuse planeerimisega.

Kalad

19. veebruar – 20. märts

Mõtted võivad olla materiaalsete teemade juures. Sulle tundub, et edukus rahaasjus tagab ka tõsiseltvõetavuse mingites ringkondades. Tahaksid rikaste inimestega hästi läbi saada.

Sünnipäevalapsele