Sind võib vallata nostalgiline meeleolu, tugev vajadus teistest eemalduda ning rahulikult oma tundeid läbi elada. See, mis minevikus on toimunud, mõjutab sind ikka veel.

Küllap on mõtted koostöö arendamisega seotud. Võib-olla märkad võimalust võtta ühendust kunagise kolleegiga või kaugeks jäänud sõbraga, sest teil näib olevat ühiseid teemasid.

Kaksikud

21. mai – 21. juuni

Sinu peas võivad keerelda töömõtted ning mõnevõrra sind isegi häirib, et täna on laupäev – kõike, mis mõttes, ei õnnestu vabal päeval ellu viia. Ole rahulik, see aeg tuleb.

Vähk

22. juuni – 22. juuli

Küllap rändad unistustes kaugetes maades. Tasub endale teadvustada, et need unistused ei pruugi olla määratud fantaasiaks jäämagi, sul on võimalik need peagi ellu viia.

Lõvi

23. juuli – 22. august

Tasub mõelda materiaalsete väärtuste ning raha teenimise võimaluste üle. Kui unistad suuremast summast, siis mõtle ühtlasi välja, mille jaoks sa seda raha kasutada plaanid.

Neitsi

23. august – 22. september

Armuasjad on kõige tähtsamad, teed selles vallas plaane. Kui tulevikku vaatad, siis saad reaalselt planeerida ainult enda tegevust, mitte jääda liigselt lootma teisele poolele.

Kaalud

23. september – 23. oktoober

Et terve ja tugev püsida, tuleb iseennast ülima hoole ja armastusega kohelda. Kohustused ei lõpe muidugi iial, sul tuleb teadlikult vahepeal jõuvarude taastamiseks aega võtta.

Skorpion

24. oktoober – 21. november

Kevade hakul leiad ilmselt rohkem aega ja võimalusi selleks, et tegeleda oma hobidega. See on igal juhul üks tähtis osa su eneseteostusest.

Ambur

22. november – 21. detsember

Ikka ja jälle tuleb sul jõudu ammutada kodust ja perest, toetuda inimestele, kes sind läbi ja lõhki tunnevad ning oskavad sind võtta täpselt sellisena, nagu sa oled.

Kaljukits

22. detsember – 19. jaanuar

Enne tegutsemist tuleb sul infot koguda. Sellega võid täna juba tasapisi algust teha, ehkki noorkuu päeval liigselt pingutada ja rabeleda ei ole kindlasti mõtet.

Veevalaja

20. jaanuar – 18. veebruar

Sul ei ole mõtet raha teenimist endale eesmärgiks seada. Pigem võta oma tööd kui loomingut ja küll sa näed – raha hakkab tasapisi su taskutesse voolama.

Kalad

19. veebruar – 20. märts

Kuu loomise päeval ära liigselt rabele. Kasuta aega selleks, et välja magada ja puhata. Õhtupoole tegele enda mõttemaailma korrastamisega ja plaanide tegemisega.

