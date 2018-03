Palju abi on mõistvatest ja toetavatest kaaslastest. Sinu kõrval on inimesi, kes oskavad sind aidata või kõhkluste korral julgustada, ära häbene neilt vajadusel tuge paluda.

See on hea aeg, et ennast kokku võtta ja proovida vabaneda tervisele kahjulikest harjumustest. Suudad nüüd läbi viia muudatusi, mille üritamine varem liiva jooksnud on.

Kaksikud

21. mai – 21. juuni

Küllap on suhtlemist vastassooga, ent sina otsid pigem mõttekaaslasi kui romantilisi partnereid. Võimalikud on probleemid seetõttu, et teine inimene ootab midagi enamat.

Vähk

22. juuni – 22. juuli

Kui sul on eesmärk, suudad selle poole pürgimiseks järjekindlalt tööd teha. Juhul, kui eesmärk on realistlik, jõuad selleni peagi. Ära proovi liigselt kiirustada.

Lõvi

23. juuli – 22. august

Ära rabele tühja, hoia kindlalt eesmärgid silme ees. Edu tuleb juhul, kui oled kaaslaste suhtes abivalmis ja viisakas – siis saad nendepoolse toetuse osaliseks.

Neitsi

23. august – 22. september

Oled püsiv ja suudad olukorda analüüsida. Kui sul on palju infot, sorteerid välja kõige olulisema. Teadmised, mida praegu omandad, toovad sulle tööalaselt kasu.

Kaalud

23. september – 23. oktoober

Mingid projektid edenevad küll oodatust aeglasemalt, ent põhjused ei sõltu sinust. Pead leppima asjaoluga, et sul ei ole võimalik asjade käiku kiirendada.

Skorpion

24. oktoober – 21. november

Näed suurt pilti, ent samas ei jää märkamatuks ka olulised detailid. Pilk on kaugemale tulevikku suunatud, teed pikaajalisi plaane, mis võivad olla seotud õpingutega.

Ambur

22. november – 21. detsember

Nüüd saad teha tehinguid ja sõlmida kokkuleppeid, mis tulevikuperspektiivis kasulikuks osutuvad. Liigse riski peale ei tohi siiski välja minna.

Kaljukits

22. detsember – 19. jaanuar

Aeg annab võimaluse töist tempot pisut maha võtta ning lõbutsemise jaoks rohkem aega leida. Naudid head seltskonda ja pidulikke üritusi, tunned rõõmu flirtimisest.

Veevalaja

20. jaanuar – 18. veebruar

Töises vallas paistavad võimalused küll head, kummatigi ei ole täna hea päev uute alguste tegemiseks. Oota pisut, järgmise nädala alguses oled juba targem.

Kalad

19. veebruar – 20. märts

Kontakte erinevate inimestega tekib küll palju, kuid valdavalt jäävad need pealiskaudseks. Loota saad ennekõike nende peale, kes on su elus juba palju aastaid.

Sünnipäevalapsele