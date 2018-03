Need teadmised, mida edasi liikumiseks vajad, on sul tegelikult juba varasemalt omandatud. Tuleb need vaid meelde tuletada. Ühisvaraga seotud tehingute jaoks on hea päev.

See enesekindlus, mis sulle lapsepõlves sisse kasvatatud on, aitab sul mistahes olukorras eneseusku säilitada. Tuleta tänuga meelde neid, kes sinu eest siis hoolitsesid.

Armuasjad edenevad soodsas suunas. Võimalik, et sa ei peagi ise midagi tegema – see inimene, keda sa armastad, käitub ise nii, nagu vaid unistustes lootnud oled.

Palju õnne, Kalad! Algaval eluaastal on sul soodsaid võimalusi oma tegevusvälja avardamiseks, jõuliseks arenguks. Elul on sulle palju pakkuda, võta see vastu sooviga uusi teadmisi ja võimalusi nii enese kui ka teiste hüvanguks kasutada. Pea meeles, et kõike ei tea sa nagunii, elu on pidev enesearendamine. Õpi ise ja jaga oma teadmisi teistega.