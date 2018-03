USA kaitseminister James Mattis hoiatas pühapäeval Süüriat, et nood ei kasutaks keemiarelvi nagu näiteks gaas, kuna see toovat kaasa sõjalised tagajärjed.

"Ma tahan lihtsalt üle korrata, et gaasi kasutamine oleks neist väga rumal," rääkis Mattis ajakirjanikele. "Ja ma arvan, et president Trump tegi selle selgeks juba oma ametiaja alguses."

Ühtlasi süüdistas Mattis Venemaad Süüria keemiarelvadega varustamises, kirjutab CNN. Mattis märkis, et Venemaa on kas ebakompetentne või teeb Süüria diktaaroist juhi Bashar al Assadiga salajast koostööd.

Mattis oli skeptiline ka Venemaa sõjalise relvastuse osas. Hiljuti rääkis Venemaa president Putin, et nende riigil on võitmatud relvad.

"Mulle makstakse strateegiliste hinnangute tegemise eest raha. Ma üten teile, et ma ei näe Venemaa sõjalises võimekuses mingeid muutusi ning need süsteemid, millest Putin rääkis, on endiselt aastate kaugusel," avaldas Mattis.