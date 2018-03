Info hankimine ei õnnestu kõige paremini. Kui kellegi poole nõu küsimiseks pöördud, võid pahameelega avastada, et ta pole teemaga kuigi hästi kursis.

Kaksikud

21. mai – 21. juuni

Teised ei suuda asju sinu vaatevinklist näha. Kui rahaasjadega tegeled, siis ära sõprade nõuandeid väga kuulda võta ega end nende kahtlustest kõigutada lase.

Vähk

22. juuni – 22. juuli

Tööl tee asju keskendunult ja tõsiselt, ole suheldes ametlik ja range. Liiga sõbralik lähenemine või üritus oma isiklikke võlusid töö huvides ära kasutada viib tupikusse.

Lõvi

23. juuli – 22. august

Töö ümberkorraldamiseks või rahaasjade ajamiseks ei ole täna parim päev. Jätka traditsioonilisel viisil, tee esmajärjekorras ära need asjad, mis on pooleli.

Neitsi

23. august – 22. september

Küllap oled murelik ning enesekriitiline, tunned end ebakindlalt juhul, kui satud tähelepanu keskpunkti. Kipud eeldama, et teised on sinu suhtes veel kriitilisemad kui sa ise.

Kaalud

23. september – 23. oktoober

Oled armuasjade ajamisel tavalisest ebakindlam. Sa ei suuda ilmselt olla lihtne ja loomulik. Kodust kaasa saadud õpetussõnad ja manitsused takistavad sind omajagu.

Skorpion

24. oktoober – 21. november

Tahad tööga ise hakkama saada. Sul on raske on kellegi poole pöörduda ja tunnistada, et sa vajad abi. Ebameeldiv on isegi võõrastele inimestele helistada, et infot küsida.

Ambur

22. november – 21. detsember

Oled lastega üllatavalt karm ja kindlameelne. Juhul, kui nad tulevad sinu käest taskuraha küsima, pead ilmselt pika loengu maha teemal, kui raske on tööd teha ja raha teenida.

Kaljukits

22. detsember – 19. jaanuar

Pole lihtne tegevust käima tõmmata. Sind võib kummitada eneseusalduse puudumine. Raske on teiste inimestega suhelda, sul võib nende suhtes olla negatiivseid eelarvamusi.

Veevalaja

20. jaanuar – 18. veebruar

Tunned end inimeste hulgas ebakindlalt. Kui keegi sinult millegi kohta aru pärib, kipud kokutama, suutmata kohe leida tarka vastust või siis panna ritta õigeid sõnu.

Kalad

19. veebruar – 20. märts

Läbirääkimiste pidamiseks, koostööpartnerite või klientidega kohtumiseks pole hea päev. Nad võivad olla küllaltki tõrksad, raske on leida ühist keelt ja lahket meelt.

Sünnipäevalapsele