Kuigi veel päeval ei tahtnud Kaja Kallas avalikustada, kellest saab Reformierakonna järgmine peasekretär, ütleb ta nüüd nime välja.

Delfi kirjutab, et Kallas saatis erakonnakaaslastele kirja, kus märkis: "Reedel lõpetasime lepingu erakonna peasekretäriga ja koheselt kerkis üles küsimus, kellest saab uus. Kuigi mul oli potentsiaalse kandidaadiga kokkulepe olemas, siis loodan, et mõistate, et ei saanud tema nime avaldada enne kui ta saab oma pere ja praeguse tööandjaga räägitud, sest see oli tema palve."

Kallas jätkas: "Mul on hea meel, et olen leidnud inimese, kes on nõus võtma endale Reformierakonna peasekretäri keerulise ülesande. Selleks inimeseks on meie erakonna liige Kert Valdaru, kes hetkel juhib Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskust, kuid enne seda töötas pikalt Siseministeeriumis ja Sisekaitseakadeemias juhtivatel kohtadel.

Refereeritud artikli täistekst Delfis.