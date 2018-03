Ole avatud suhtlusele erinevate inimestega, nii jõuab sinuni infot, mis aitab sul oma elu muuta, kiirelt targemaks saada. Vajad armastust, pigem just füüsilist lähedust.

Kaksikud

21. mai – 21. juuni

Tööl on olukord võimaluste rohke. Tähtis on kaaslasi õigesti valida. Olgu su kõrval need inimesed, kes on valmis sind julgustama, mitte aga need, kes sind kritiseerivad.

Vähk

22. juuni – 22. juuli

Pole parim aeg selleks, et töiseid läbirääkimisi pidada. Ent õppimiseks, eriti aga õppereisi alustamiseks on päev nagu loodud. Küllap saad reisilt teadmisi, mis su elu muudavad.

Lõvi

23. juuli – 22. august

Tööl korraldad asju julgelt ja kindlakäeliselt ümber, sul on selleks jõudu ja võimalusi. Sind eriti ei huvita, kuidas see teistele mõjub. Kellegi tundeid võid nii haavata.

Neitsi

23. august – 22. september

Armuasjade arendamiseks sobiv aeg. Ära jää ootama, et keegi sulle armastust avaldama tuleb – oled küllalt tugev selleks, et ise esimene samm teha.

Kaalud

23. september – 23. oktoober

Mida ladusamalt suudad asju organiseerida, seda kiiremad on arengud. Energiatase tõuseb. Kui oled viimasel ajal haige olnud, toimub nüüd tervenemine jõudsalt.

Skorpion

24. oktoober – 21. november

Suudad oma mõtted mõjuvalt ja täpselt sõnadesse panna, saad kergesti oma tahtmise. Päev sobib nii rahaasjade ajamiseks kui ka tähtsateks kohtumisteks ja läbirääkimisteks.

Ambur

22. november – 21. detsember

Sul on nii palju jõudu, et kellelgi teisel on sisuliselt võimatu sulle vastu töötada. Tee otsustavaid muudatusi pidades silmas pikaajalisi tulevikuplaane.

Kaljukits

22. detsember – 19. jaanuar

Pluuto ja Päikese sektsiil jõudu andev sektiil toetab sind infot kogumisel ja asjaajamisel. Sa tead täpselt, mida sa tahad. Sinu sõnadel on suur jõud, vali neid hoolega.

Veevalaja

20. jaanuar – 18. veebruar

Äriasjad edenevad jõudsalt, ehk õnnestub sul tegevusvälja laiendada või mõnda konkurenti edestada. Tähtis on ka see, et su kõrval oleks nutikad ja edumeelsed koostööpartnerid.

Kalad

19. veebruar – 20. märts

Kui endal jõust ja mõistustest veidigi puudu jääb, pöördu asjatundliku inimese poole. Ta oskab sind aidata palju rohkem ja märksa tõhusamalt, kui lootsid.

Sünnipäevalapsele