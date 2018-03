Türgi eralennuk kukkus pühapäeval Iraani kohal alla. Ilmselt on kõik 11 lennukis viibinud inimest surnud.

Express.co.uk kirjutab, et Türgi eralennuk kukkus alla Iraani kohal mägedes. Seejärel süttis see põlema.

Eralennuk alustas oma teekond Araabia Ühendemiraatides ning oli teel Türki. Arvatava sündmuskoha lähedalt on tehtud pilt, millel on näha hiiglasliku tossupilve. Kohalikud külaelanikud rääkisid, et nägid pärast lennuki kukkumist leeke. Päästeteenistused on õnnetuspaika teel. Siiani puudub info, mis lennuõnnestuse põhjustas.

Alles veebruaris kukkus Iraani kohal alla reisilennuk. Õnnetuses kaotas elu 66 inimest.