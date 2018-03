"Mu naine raiskab kosmeetika peale nii palju raha, et see võib mind hulluks ajada!" kurdab noor abielumees oma õele.

"Aga kas sa oled teda ilma kosmeetikata üldse näinud?"

"Ei vist..."

"Siis on hästi. Muidu oleksid juba ammu hulluks läinud!"