Seekordses nädalakokkuvõttes debateerivad tselluloositehase ja Tallinna linnajuhtide lisatasude teemal keskerakondlane Viktor Vassiljev ja reformierakondlane Valdo Randpere. Muuhulgas ütles Vassiljev, et tselluloositehas on Eestiel vajalik.

Valdo Randpere rääkis, et tema tahtnuks, et Reformierakond on see erakond, kes on uuringute poolt ning seejärel tehakse otsued.

"Aga nüüd ma oleme ka kuidagi sattunud sinna kampa, kes ütleb, et enne otsustame ära ja siis pärast uuringuid üldse ei tee," märkis Randpere. Tema hinnangul on selge, et tselluloositehast Tartu lähistele siiski ei kerki, kuna rahvas on sellele niivõrd vastu. "Ma võin seda rahulikult öelda, et see rong on läinud," lisas ta.

Viktor Vassiljev arvas, et tehas võib siiski tulla.

"Õnneks või õnnetuseks hääletamisega eesti rahva poolt ei otsustata midagi. Spetsialistid otsustavad," põrutas ta. "Ja selles on sul raudne õigus, et uuringud tehakse ära ja vaadatakse, kuhu see asi sobib. Seda mina ka ei lubaks, et mingi tehas tehakse niimoodi, et solgitoru läheb Emajõkke."

Siiski lisas Vassiljev, et tema meelest on seda tehast kindlasti vaja, kuna Eestil on tarvis majandust tõsta ning oma tööstust.