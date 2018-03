Venemaa presidendivalimisteni on jäänud täpselt nädal. Küsimuseks pole, kes valitakse uueks presidendiks, vaid kui suureks kujuneb Vladimir Putini seekordne toetusprotsent.

"Seitsmesed uudised" vahendavad, et enamik poliitikaanalüütikuid ei kasuta Venemaa puhul üldse sõna "valimised". Balti Venemaa uurimise keskuse direktor Vladimir Juškin rääkis uudistesaatele, et Venemaal pole mingeid valimisi, vaid rahvahääletus kõrgeima valitseja kursi toetuseks. Et seda aga valimistega mingil määral sarnaseks teha, osaleb neil nõndanimetatud valimistel terve rida kloune.

Putini kõige potentsiaalsema vastase Aleksei Navalnõi kandidatuuri registreerimisest Venemaal keelduti. Ettekäändeks toodi mehe kehtiv kohtukaristus.

Erukindral Ants Laaneots rääkis "Seitsmestele uudistele", et Putini sõnavõtte ei saa eriti tõsiselt võtta, kuna too mõtleb vaid eelseisvatele valimistele ning sellele, kuidas ta saaks endale 70protsendise toetuse tagada. Praeguste andmete järgi on Putini toetus 61%.