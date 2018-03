Tartus Pepleri tänaval kukkus täna ühe kortermaja korteris seespool akna silluse krohv alla. Sündmusele reageerisid nii politsei, päästeamet kui kiirabi.

Päästekeskuse pressiesindaja kinnitas, et mingit suurt varingut ei toimunud. Tegemist oli üsna vana majaga, mida on küll renoveeritud, kuid krohvikiht ei olnud kõige paremas olukorras.

Aknasillusest ehk aknaava ülemise toetuskonstruktsiooni küljest pudenes hulk krohvi alla ning korteris elav inimene ehmus selle peale nii ära, et talle tuli kiirabi kutsuda. Esialgu ringlesid kohapeal jutud, et õnnetuses on ka inimohvrid, kuid need osutusidki õnneks vaid kuulujuttudeks. Praeguseks on olukord kontrolli alla saadud ning pudenenud aknasillus vajab nüüd ilmselt remonti.