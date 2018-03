Väikesed veini- ja siidritootjad, kes kasutavad 100% Eesti toorainet, peavad saama 50% aktsiisisoodustust, nagu see on väikeõlletegijate puhul. Need otsused tuleks vastu võtta kohe, et nad saaksid juba ettevalmistusi tegema hakata.

Meie veinitootjad soovivad arendada siinsetel marjadel ja puuviljadel põhinevat veinikultuuri, sobitada seda eestimaalaste toidukultuuriga ja kasutada kohalikku mahetooret. Väikepartiide hind on üldjuhul veidi kõrgem kui masstoodangu oma ega põhjusta seega ohtrat tarbimist.