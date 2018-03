Aastal 2009 tõi Alexander Rybak Norrale Eurovisioni võidu, kui pani võistluse kinni oma looga "Fairytale". Nüüd on selge, et mees läheb ka tänavusel Eurovisionil võistlustulle, sedapuhku looga "That's How You Write a Song".

2009. aastal Moskvas peetud Eurovisioni võitnud Rybaki lugu "Fairytale" sai 387 punkti, ületades senise Eurovisioni rekordi 292 punkti, mille oli püstitanud 2006. aastal Soome ansambel Lordi. Võit oli ülekaalukas, sest teisele kohale jäänud Islandi lugu teenis 218 punkti. Laul oli Rybaki enda kirjutatud ja inspireeritud norra rahvamuusikast. Võistlusel esitas ta seda koos kaasaegse rahvatantsu ansambliga Frikar.

Eile valisid norrakad Melodi Grand Prix'il kümnest finalistist välja just Rybaki loo.