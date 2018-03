Osalejad ise jäid nii tulemuste kui võistluse endaga igati rahule. "Tulemused olid väga head. Suur areng on tehtud, aga alati saab paremini. Jätkame tõsiste treeningutega, kuna aastas on keskmiselt kolm võistlust. Kahjuks puudub Eestis sarnane rada, seega imiteerime igat võistluse osa võimalike vahenditega. Peaasi on see, et teha asja hingega ja anda endast iga treening maksimumi," muljetab Sander Kaasik.

Järgmine säärane võistlus toimub jaanipäeva paiku Poolas. "Hetke seisuga on plaanis Toruń, Poola ette võtta. Seal toimub ka TFA ehk "Toughest Firefighter Alive" ja Crossfit võistlused. Kokku kolm päeva," avab Kaasik päästjate edasiseid plaane.

Võistused ise toimusid 9. - 10. märts ja meeskond komplekteeriti peamiselt Päästeameti kutsemeisterlikkuse võistluse „Pritsumees“ tulemuste pealt, kus kõik võistlejad on olnud silmapaistvad.

Esimesel päeval võisteldi individuaalarvestuses, teisel päeval võisteldi juba meeskondlikult. Näiteks tuli osalejatel ronida viiekorruselise torni otsa, vinnata üles mitmekümne kilone raskus, tarida mitukümmend kilo kaaluvat nukku, ja seda kõike ajaga võidu joostes.