Osalejad ise jäid nii tulemuste kui võistluse endaga igati rahule. "Tulemused olid väga head. Suur areng on tehtud, aga alati saab paremini. Jätkame tõsiste treeningutega, kuna aastas on keskmiselt kolm võistlust. Kahjuks puudub Eestis sarnane rada, seega imiteerime igat võistluse osa võimalike vahenditega. Peaasi on see, et teha asja hingega ja anda endast iga treening maksimumi," muljetab Sander Kaasik.