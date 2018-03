Tallinnas Peterburi teel toimus kolme auto kokkupõrge, mille tagajärjel sai vigastada kuus inimest.

Kell 13.26 sai politsei teate, et Tallinnas Peterburi teel on kokku põrganud kolm sõidukit. Põhja prefektuuri pressiesindaja esialgsetel andmetel sai õnnetuses viga viis inimest. Hiljem kinnitati, et haiglasse on toimetatud siiski kuus inimest.

Üks kokkupõrkesse sattunud sõiduauto aeglustab liiklust suunaga Narva poole. Teine sõiduauto takistab liiklust sissesõidul Tallinnasse.

Liiklus on häiritud ja sissesõidul peab sündmuskohal viibiva Õhtulehe reporteri sõnul ummikus seisma umbes kümme minutit.

Õnnetuse täpsemad asjaolud selgitab välja uurimine.

(Lugejafoto)

(Lugejafoto)