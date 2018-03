„Siin taga oli üks kõrts! See oli nüüd kõige ilgem urgas, mida mina siin kandis näinud olen!“ hõikab Juku-Kalle Raid ligi kolmesajapealise rahvasmassile, kes seejärel liigub rammusat ajalugu täis Kopli majade vahele.

Tallinna kõige põhjapoolsem baar Derevjaška on laupäeva pärastlõunal puupüsti rahvast täis. Iga Kopli lõpp-peatusesse saabuv tramm toob huvilisi aina juurde. Arusaadav, miks kutsutakse seda pisikest kõrtsi hellitavalt trammibaariks.

Algamas on baarituur koos Jaak Juskega, kes tutvustab kõigile kohaletulnutele piirkonna ajalugu. Ekskursiooni teine giid on Juku-Kalle Raid, kes keskendub rohkem lähiajaloole ja kõrtsidele.

(Stanislav Moškov; Tatjana Iljina)

„Siin oli kunagi trammide dispetšeripunkt. Seepärast Derevjaškal on ka hellitusnimed. Kohalikud on kutsunud seda baariks Dispetšeri juures. Üldiselt mulle tundub, et paljud värvikirevad inimesed, kes siin paarkümmend aastat tagasi käisid, on tasakesi välja surnud. Ma ei tea, kas nad on otsad andnud või ei ole neil selle odava õlle jaoks piisavalt raha,“ pajatab Juku-Kalle.