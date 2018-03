Suurbritannias on avalikkuse ees lahti rullunud ajaloo üks jõhkraimaid laste ahistamise skandaale. Pea 40 aasta jooksul uimastas, peksis ja vägistas kamp mehi enam kui 1000 last. Telfordi tänavad muutusid noortele tüdrukutele ohtlikuks juba 1980ndatel, mil hakkas vägistamisteateid üha sagedamini tulema, kirjutavad mitmed Briti portaalid. Kohalike sõnul on noorimad ohvrid olnud 11aastased tüdrukud. Lapsi on meelitatud kodudest ära tulema, seejärel on neid pekstud, uimastatud, vägistatud. Väidetavalt on mõned lapsed pidanud ka seksiorjadena töötama. Kolm ohvrit on aga lõpuks tapetud.

14aastasena ohvriks langenud neiu rääkis Mirrorile, et oli sunnitud seksima vahel mitme mehega korraga. Majad, kuhu teda veeti, olid aga räpased ja hirmuäratavad. "Mulle öeldi, et kui ma kellelegi sõnagi paotan, tulevad nad mu väikeste õdede järgi ja ütlevad mu emale, et olen prostituut."