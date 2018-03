Pühapäeva hommikul olid saates "Hommik Anuga" külalisteks bändi Vajé liikmed Stefan Airapetjan ning Hans Noormets, kes pääsesid "Eesti laulu" superfinaali.

"Me oleme saanud väga palju tagasisidet ja ma arvan, et ainult positiivset," ütleb Hans Noormets. Noormehed on saanud ka kirju nii Armeeniast, Bulgaariast kui ka Venemaalt.

"Meie jaoks me oleme võitnud," räägib Stefan "Eesti laulul" osalemisest. "Esitus oli super, vaim oli super, tuju oli laes," ei hoia Airapetjan oma tundeid tagasi.