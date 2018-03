Sotsiaalmeedias levivad hoiatused, et Tallinna tänavatele on hakatud taas mürgitatud toidupalakesi jätma: maha on laotatud lihakamakaid ja lihapalle. Kolmel koeral on tuvastatud tugev mürgistus, samuti on selgeks tehtud, et saatuslikuks sai roti- või teomürk. SOS loomaabi info Facebooki lehel jagatakse kuulutust, mille kohaselt on veebruari- ja märtsikuus teatatud 6-7 korral maha laotatud kahtlastest toidupaladest nagu lihaviilud, leivapalad, terad ja roosad helbed. Anonüümseks jääda sooviv SOS loomaabi info vabatahtlik rääkis Õhtulehele, et neile on hoiatusi tulnud pea kõikidest Tallinna linnaosadest.

On teada, et kolm koera on mürgitatud toidupalakeste söömise tagajärjel juba kannatada saanud. Kahe koera puhul on arstid mürgistuse kinnitanud. Laborid on tuvastanud, et loomad on sisse söönud teo- ja rotimürki. Kolmas ootab veel kindlat diagnoosi ja põeb rasket neerupuudulikkust.

Mustamäe KOV juures Tammsaare teel oli lume all haisev pala, mida sõid korraga kaks koera. „Üks sai ilmselt rohkem, tema haigestus ning labor tuvastas rotimürgi,“ kirjeldas vabatahlik. Õismäe linnaosas, Harku järve kandis jalutas koeraomanik oma lemmikuga ning ei märganud, et koer midagi söönud oleks. Hiljem koer haigestus. „Jäsemed jäigastusid ja diagnoositi teomürgi mürgistus.“ Koeragruppides on loomasõbrad jaganud hirmuäratavaid fotosid mahalaotatud lihatükkidest Mustamäel. Kahel korral on inimesed märganud ka suuri lihakamakaid Järve terviseradade juures, samuti kahtlase väärtusega lihapalle Nõmme laululava lähedal. Paar kuud tagasi liikus sarnane info ka Kalamaja gruppides, kus väideti, et maha on pandud mürgitatud kotlette. LIHATÜKID REAS: kahtlustäratavatest toidupalakestest tuleb teada anda (Lugeja foto) Kas tegu on süsteemse mürgitamisega ja mis ajendab inimest sellist kuritööd toime panema? SOS loomaabi vabatahtlik ütles, et infot sellistest olukordadest tuleb erinevatest piirkondadest ja üsna tihti, seega pole kindel, kas tegemist võib olla mingisuguse kindla grupi inimestega. „Pole õrna aimu ka, mis sunnib inimesi midagi sellist tegema ja mille peale nad aktiveeruvad,“ tunnistas SOS loomaabi info eestkostja. Mürgistuse esmasteks tunnusteks on tavaliselt loidus, pidev oksendamine või ilastamine ning kõhulahtisus. Selliste sümptomite puhul tuleb koheselt pöörduda loomaarsti poole. Mustamäel on ööpäevaringselt avatud ka Loomade Kiirabi. Loomaga õues jalutades tuleb jälgida, et ta maast midagi ei sööks ega lakuks. Kui ta seda siiski teeb, peaks maas oleva toidu kilekotiga kaasa võtma ja koera koos leituga arstile viima. Nii võib oma lemmikule, teistele loomaomanikele ja nende sõpradele teha suure teene. Mürgitamisjuhtumid on meediast läbi käinud varemgi. 2017. aasta alguses mürgitas mees naabripere lemmikut rotimürgiga – loom kannatas, kuid jäi ellu. Sama aasta lõpus kajastati samuti arvatavat mürgitamisjuhtumit, kui Mustamäel elav naine oma koeraga jalutamas käis ja viimane midagi kahtlast sõi. Nädal hiljem läks lemmikloom manalateele.