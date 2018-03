Näitleja Evelin Võigemast rääkis saates “Hästi, Eesti!”, et hakkas doonoriks kohe täisealiseks saades, sest vanemad olid aastaid eeskuju näidanud. Ka Evelini vend on doonor ja pere jaoks on vere andmine alati enesestmõistetav tegevus olnud.

“Mind on meditsiin ja arstide töö mingis mõttes alati paelunud,” rääkis Võigemast, kes mäletab selgelt enda esimest käiku Ädala verekeskusse. “Ajad olid 90ndate lõpus veel sellised, et ametiasutustes inimesed üksteisega liiga lahked ei olnud. Aga verekeskuses oli suhtumine teine – inimesed olid nii rõõmsad ja tänulikud, et sa tuled neile vabatahtlikult oma verd loovutama.”

Tavapärasest selgelt eristunud vastuvõtt liigutas näitlejannat toona vägagi.

Ja kuigi nüüdseks ollakse Eestis üksteise vastu kõikjal sõbralikumad kui 20 aasta eest, saab Evelin Võigemast verekeskuses alati sooja tunde ja tänulikkuse osaliseks. Ning põhjust on rohkem kui küllaga, sest Võigemasti soontes voolab üsna haruldase grupi veri.