Seitse aastat tagasi juhtus Jaapanis Fukushima tuumajaamas ränk õnnetus, mille põhjustasid maavärin ja tsunami. Mis toimub kummituslinnas nüüd?

11. märtsil 2011. aastal tabas Jaapanit maavärin magnituudiga 9. Saare põhjaosa idarannikule jõudis rohkem kui kümnemeetrine hiidlaine, mis purustas hooneid ja tekitas ulatuslikud mudavoolud. Maavärina tagajärjel hukkusid ja jäid kadunuks tuhanded inimesed. Ent maailmale tegi rohkem muret maavärina ja hiidlaine põhjustatud Fukushima I AEJ tuumaõnnetus.

Katastroofi tagajärjel sai Fukushimast kummituslinn. Radiatsioonitase on piirkonnas ka seitse aastat hiljem niivõrd kõrge, et inimesi sinna ei lubata. Piirkonda saab vaid eriloaga, millest on enim huvitatud fotograafid kõikjalt maailmast.

"Ma tahtsin avastada tundmatut ja tunnetada, kuidas on olla kummituslinnas. Kui ma olin noorem, unistasin sellest, et näen kaubanduskeskust ilma inimesteta. Tundsin huvi, milline see oleks. Kui ma Fukushimasse saabusin, nägin seal vaid tolmu, ämblikuvõrke ja katkisi asju. See polnud selline, mida olin ette kujutanud,“ on üks Malaisia fotograaf kommenteerinud oma palavat soovi kohta külastada.

