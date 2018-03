Ka Henri Aruküla nõustub, et tase oli väga tugev ja tasavägine.

Hardi Volmeri meelest oli tegu hirmutava kogemusega, sest videosid on niivõrd palju. „Kui mina noor olin, siis oli aastas võib-olla kaks videot,” lisas ta. Märkuse peale, et ehk oleks ka ise aeg uus video teha, vastas Volmer, et plaanid on.

Peep Pedmanson on ka ise muusikavideote nominent olnud. „Nagu Hardi ütles, oli aeg, kus neid tehti vähe. Üks kord oli kaks videot olemas ja keegi kuskilt kuulis, et ka mina olen Kosmikutega midagi teinud. Põhimõtteliselt oli siis kolm videot, millest kolmandiku moodustasin mina,” meenutab ta. „Kõige paremad olid ajad, kui me Tartus videodiskodel käisime. Kuid keegi ei tantsinud, sest oli oht, et sa oled seljaga ja siis sa ei näe ekraani,” räägib Pedmanson, et diskol käidi videosid vaatamas, mitte tantsimas.

Eesti muusikavideote festivali 2018 parimaks muusikavideoks valiti Jarek Kasar feat. Saara Kadak „Mina jään ellu”, režissöör Almondi Esco.

Eripreemia pälvis Würffel „Breathe”, režissöör Sohvi Viik.

Publiku lemmikuks oli A-Rühm „Mingi kukk on mu BMW-s” (5Miinust remix), režissöör Sander Allikmäe.