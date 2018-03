„Retseptiravimid just seetõttu ongi retseptiravimid, et nende kasutamine peab toimuma arsti kontrolli all, et tagada nende kasutamine õigel näidustusel, saavutada soovitav toime, vältida kõrvaltoimeid ja ohtlikke tüsistusi,“ selgitab psühhiaater Andres Lehtmets. Ravimite apteegist ostmine tagab aga kindlustunde, et tegemist on kindlasti just soovitud ravimiga. Müügikuulutuste kommentaariumides võib märgata inimesi, kes õhutavad ravimeid mitte ostma, toovad välja tegevuse ebaseaduslikkuse ning räägivad ohtudest, mis kaasnevad, kui inimene hakkab tarvitama talle mitte välja kirjutatud ravimit. Sellele vaatamata leidub huvilisi ning ilmuvad ka uued müügikuulutused.