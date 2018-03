Veel mõni minut enne laeva saabumist kujutas praeegu kaile kogunenud kohalike meeste seltskond kirjut kuuriseina toetusgruppi, mis jälgis paadikuuri ees pinevalt reisilaeva saabumist. Juskui kivistunult seisid elu ja merd näinud mehed, külg külje kõrval, mütsikõrvad tuules lipendamas. Seisid ja vaatasid nagu oleks see laeva esimene ja ainuke saabumine. Aga nii on seistud sajandeid. Teadmata, mida või keda toob laev, millised - kas head või halvad on uudised, mis tulevad koos laevaga. Ja isegi, kui ei oodata külalist või lasti, tullakse ikka sadamasse, sest laev ju tuleb.

"Ei meil ole siin kedagi jäävangis olnud, see on linnainimeste väljamõeldis," muigab Pranglist laevale astunud mees ja rehmab käega. "Turistid tahtsid küll üksnädal koju saada, ju neil igav hakkas!"

Suur, ilus kirju koer tuleb kaiotsale vastu ja nuusutab lähenevat laeva, mis rammib lustiga Kelnase sadamasuudmesse tekkinud jäävaipa. Kolinal puruneb see laeva täävi ees ja praod jooksevad jäässe laiali. Wrangö jaoks pole see kümnesentimeetrine jääkaas mingi vaev. Saab sisse lükatud ka tee kohalikule kalatraalerile.Korraks tagasikäik, nõksatus, siis aga läheb laev nagu läbi või - otse oma kaikohale. Madrus annab otsad kaldale ja ollaksegi paigas. Nüüd võib ka kapten Kaarel Oja mütsi päe panna ja sillast lahkuda.

"Neli," ütleb tänase jäämurdmise hindeks kapten Oja. "Siin pole midagi rasket, kui ainult laev vastu peab." Ta kummutab arvamuse, nagu peaks mandrile saamiseks kopteri tellima, sest laev ei saa käia. Tegelikult oli laev ükspäev rikkis ja järgmisel möllas juba torm. "Iga ilmaga, aga reisijad ei kannata," ütleb Oja vastuseks küsimusele, kui kõva ilma Wrangö Prangli-sõidul välja kannatab.

Kapten Oja sõnul on tänavune talv neli talve merd kündnud Wrangö jaoks alles esimene, mil jääd tuleb murda ja seetõttu hakkavad välja lööma ka nõrgad kohad. Sellest ka mõned remondipäevad. Sellist jääd, millest läbi ei saa, pole sel talvel olnud, ega ilmselt ka tule.

Vaikselt, justkui unne vajunult, konutavad saare kallastel talvel tühjad suvilad, otsekui oodates, mil päike nad lumeteki alt välja sulatab. Kohalike askeldamine meie lühikese pooletunnise peatuse ajal sadamasse ei paista, sest ega rannarahvas oma maja mererannale ei ehita. Paar tuksuva mootoriga autot seisavad sadamas, ühest aknast paistavad laste uudishimulikud näod. Soome kelgud, pikk rida lume all puhkavaid suvilaomanike sõidukeid.

Suur koer on läinud koos peremehega kaldajääle lustima, üks tõukekelguga, teine omaenese neljal käpal ja uhke saba lehvides. Nuusutavad tuult ja kevadet, nagu ka omavahel kraaklevad varesed, kes loodavad, et sula on neile jää seest maiuspalu nähtavale toonud. Kaugel avamere kohal terendab Eesti põhjapoolseim saar Keri, mida näeb mandrilt vaid selge ilmaga.

Pranglit ümbritsevatel madalikele on tuul jää kokku krunninud. See tähendab, et suure tuulega purunenud jääväljade jäänustest on moodustunud rüsihunnikuid. Mõnes kohas on tormivana tohutu jõud pakkinud jääplaate tihedasti üksteise vastu ja serva peale püsti, nagu raamatuid riiulis.