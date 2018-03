Mart Sander tunnistab, et nn tootepaigutus „Litsides“ on kahetsusväärne paratamatus. "Iga teleprojekt sünnib rahade eest. Riigitelevisiooni projektid saavad rahastust riiklikest kanalitest; erakanalid töötavad reklaamrahade eest. Reklaamiga saadete või filmide vahel oleme harjunud – keegi ei ütle „Miks näidati ajaloolise filmi vaheajal kaasaegset reklaami?“ Harjuma peame ka tootepaigutusega, ehk siis reklaamiga saate – sarja – filmi sees. Välismaal on see juba traditsioon. Eestis oleme seda alles avastamas," peab "Litside" autor oma kohuseks vastata mitmetele meediaväljaannetes avaldatud artiklitele, kus üritatakse väita et seriaal „Litsid" lollitab vaatajaid.

Mart Sander, Pirjo Jonas; filmi "Litsid" suur esilinastus Vene Teatris (Martin Ahven)

Mart Sander: Veski Mati, Viru Valge ja ka teised kompaniid on sarja „Litsid“ suurtoetajad. Vastavaid lepinguid teeb rahastajatega sarja produtsent, antud juhul Tuuli Roosma. Rahastajate nõudmine oli, et nende tooted on vähemalt viies episoodis suurelt näha.

Kui tulin võtteplatsile ning avastasin, et kaadris on Veski Mati jahukott ja Viru Valge pudel, siis ma ütlesin Tuulile, et neid asju aastal 1939 ei olnud ning nende koht ei ole eetris. Kahjuks olen režissöörina kõigest palgatööline ning mul ei ole mingit võimalust produtsendi otsuste vastu sõdida. Minu ägedast vastuseisust hoolimata kästi mul tooteid pidevalt sisuga põimida ja need ekraanil hoida. Hoiatasin Tuulit, et vaatajad hakkavad nurisema, Kui Tuuli arvamus oli, et vaataja ei märka midagi. Protestist hoolimata pidin alluma.