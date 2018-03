Rooma-katoliku kiriku pea, paavst Franciscus tuleb Eestisse ühepäevasele visiidile 25. septembril.

Eesti katoliku kiriku piiskop Philippe Jourdani sõnul on paavst Franciscuse Baltimaade visiit seda erilisem, et seni on Franciscus külastanud vaid mõningaid Euroopa maid ning sugugi mitte kõiki suuri katoliiklikke riike.