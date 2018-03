Keskerakonna Harjumaa piirkonna uueks esimeheks valiti riigikogu liige Toomas Vitsut, kelle eesmärk on tuua suurimas valimisringkonnas Riigikogu valimistel erakonnale senisest rohkem mandaate. Harjumaa on Keskerakonna üks suurema liikmeskonnaga piirkondi.

Vitsut tänas erakonnakaaslasi usalduse eest ning tõdes, et Harjumaa on küll Eesti arengu mootor ning jõukaim piirkond, kuid maakonnas on omavalitsuste ja inimeste käekäik siiski väga erinev. „Kavatsen töötada selle nimel, et kõik Harjumaa inimesed elaksid jõukamalt ning saaksid osa sellest elukvaliteedist, mis pealinnaski,“ sõnas ta.

Riigikogu valimistele läheb piirkond eesmärgiga koguda võrreldes 2015. aasta valimistega enam toetust. „Harju- ja Raplamaa on Eesti suurim valimisringkond ning loomulikult soovime oma toetust kasvatada, et viia Keskerakond 2019. aastal kindlalt valimiste võiduni,“ rõhutas Vitsut.

Harjumaa piirkond valis ka uue juhatuse, kuhu kuuluvad Jaan Mölder, Vladimir Arhipov, Ljudmilla Kaska, Jaanus Kalev, Oliver Liidemann, Oksana Šelenjova, Vello Jõgisoo, Kersti Männik, Oleg Tšubarov, Rein Heina, Hilleri Treisalt ja Ilja Schor.