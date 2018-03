Vikerraadio saate "Rahva teenrid" juht Mirko Ojakivi ütles, et tartlaste mure on põhjendatud, kuid tehase vastased on saatnud avalikkusele sõnumi: teadmised polegi vist tänapäeval olulised: "Pole oluline, mida me teame, vaid mida me tunneme."

Aivar Hundimägi tõi välja, et tselluloositehase projektil puhul on praegu emotsioone maha võtta on väga keeruline ja lisas, et see on seotud ka 2019. aasta riigikogu valimistega, teatab ERRi uudisportaal.

"On usaldamatuse küsimus: ei usaldata poliitikuid, ei teadlasi ega ettevõtjaid," lausus Hundimägi, lisades samuti, et argumenteeritud debatte on sel teemal peetud vähe.